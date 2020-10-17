Названо имя москвича, обезглавившего учителя во Франции

Мирослав Семенюк Мир 12:39, 17.10.2020 Обновлено: 12:49, 17.10.2020

Учителя истории в пригороде Парижа убил 18-летний москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров.

Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на французскую полицию, злоумышленник не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц.

В российском посольстве подтвердили, что речь идет о выходце из РФ, и запросили более подробную информацию у французских властей.

По информации France 24, всего по делу задержаны уже девять человек. В частности, полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.

Также задержаны двое родителей, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

  • Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

  • Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.

  • Перед убийством учителя москвич опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Сейчас аккаунт преступника заблокирован.

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Мир

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