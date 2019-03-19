Названо имя еще одного лоббиста Януковича в Белом доме

Юриста Белого дома при президентстве Барака Обамы Грегори Крейга заподозрили в лоббировании интересов беглого украинского лидера Виктора Януковича.

Вскоре американцу могут быть выдвинуты обвинения в сотрудничестве с осужденным за незаконную лоббистскую деятельность экс-главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, пишет The New York Times.

"Дело, касающееся адвоката Грегори Б. Крейга, было передано в январе от федеральных прокуроров в Нью-Йорке прокуратуре в Вашингтоне", – сообщило издание.

Крейг и Обама

Отмечается, что поручения Манафорта Крейг мог выполнять, занимая должность управляющего партнера в крупной юридической фирме Skadden Arps.

Помимо этого его могут обвинить в том, что он вводил в заблуждение и делал ложные заявления другим партнерам в юридической фирме и Минюсте, связанные с отчетом по делу Юлии Тимошенко. Тогда компания сделал вывод, что Янукович не причастен к заключению Тимошенко.

Примечательно, что дал совет Министерствую юстиции Украины заключить контракт с указанной американской фирмой именно Манафорт. Для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент, но не сделала этого.

Грегори Крейг

Пол Манафорт

Крейг же оставил компанию, как только следствие начало проверять его связи с Манафортом.

При этом, Министерство юстиции США анонсировало дальнейшие расследования иностранного влияния на американскую политику, поскольку дело Манафорта, которое ведет спецпрокурор Роберт Миллер, показало слабые места США в этой сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пола Манафорта засудили к 7,5 годам лишения свободы за преступления, связанные с лоббированием интересов Януковича.

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