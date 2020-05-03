Главная Новости
4 мая • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

5.3т
Читать материал на украинском

Антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 возглавили США. На втором месте Испания, на третьем – Италия.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие данные опубликованы на worldometers.info на 23:00 (по Киеву) воскресенья, 3 мая. Китай, с которого началась пандемия, в топ-10 стран мирового антирейтинга не вошел, попав на 11-ю строчку.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Россия же попала в список, заняв 7-е место с 134 687 подтвержденными диагнозами "коронавирус".

Предлагаем ознакомиться со свежей статистикой:

В списке – Росия: названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

worldometers.info

Добавим, всего в мире зафиксировано больше 3,5 млн случаев инфицирования. Погибли больше 247 тысяч человек, вылечились – больше 1,1 млн.

В списке – Росия: названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

worldometers.info

В списке – Росия: названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

worldometers.info

В списке – Росия: названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

worldometers.info

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов.

В Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия в стране идет на спад.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Теги
вирус болезнь инфекция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никонов Сергей
Никонов Сергей
Ну наконец-то рашка вошла в большую семерку G7.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги