В списке – Росия: названо 10 стран, где коронавирус бушует сильней всего

Антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 возглавили США. На втором месте Испания, на третьем – Италия.

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Соответствующие данные опубликованы на worldometers.info на 23:00 (по Киеву) воскресенья, 3 мая. Китай, с которого началась пандемия, в топ-10 стран мирового антирейтинга не вошел, попав на 11-ю строчку.

Пандемия COVID-19

Россия же попала в список, заняв 7-е место с 134 687 подтвержденными диагнозами "коронавирус".

Предлагаем ознакомиться со свежей статистикой:

worldometers.info

Добавим, всего в мире зафиксировано больше 3,5 млн случаев инфицирования. Погибли больше 247 тысяч человек, вылечились – больше 1,1 млн.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов.

В Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия в стране идет на спад.

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