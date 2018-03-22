Названа возможная дата встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным не ранее ноября 2018 года во время саммита G20, который пройдет в Аргентине.

Источники в Белом доме отметили, что до этого срока графики лидеров двух государств никак не пересекаются, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на The Washington Post.

Также информаторы добавили, что администрация Трампа была удивлена его заявлением в ходе телефонного разговора с Путиным об ожидании скорой встречи, ведь до звонка об этом совершенно не шла речь.

Как сообщал "Обозреватель", Госдеп США объяснил телефонный разговор Трампа с Путиным, в котором он поздравил президента США с победой на выборах, дипломатическим протоколом. Однако сенатор от штата Аризона Джон Маккейн жестко раскритиковал американского лидера за этот поступок.