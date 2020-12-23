Названа страна в Европе с самой высокой смертностью от COVID-19 за время пандемии

В Италии количество летальных случаев среди инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 70 тысяч, что стало самым высоким показателем смертности в Европе.

Об этом сообщило издание Corriere Della Sera. Италия стала пятой страной в мире, где число смертей превысило 70 тысяч человек.

"Пандемия принесла огромные человеческие жертвы и стала серьезным испытанием для наших привычек", – заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он призвал граждан усилить бдительность, чтобы противостоять пандемии с наименьшими человеческими потерями.

Италия по количеству смертей стала пятой в мире – после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Количество тестов, проведенных в Италии за минувшие сутки, выросло до 175 364 по сравнению с 166 205 днем ​​ранее. Процент положительных результатов колеблется в пределах от 8% до 8,3%. Этот показатель остается стабильным на протяжении нескольких последних месяцев.

За минувшие сутки в Италии зарегистрировано более 14, 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19, умерли от осложнений, вызванных болезнью, 553 человека.

Статистика COVID-19 в Италии Worldmeters

Показатель смертности от COVID-19 в Италии Worldmeters

Напомним, начало массовой вакцинации от коронавируса в Италии запланировано на вторую половину января 2021 года. Запланировано вакцинировать 1,7 млн человек, для этого необходимо 3,4 млн доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Италии может быть зарегистрировано более 700 тысяч смертей, что является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны. Такой высокий показатель связан с пандемией COVID-19.