Названа страна Евросоюза с самым высоким уровнем заражения коронавирусом

На сегодня страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе является Бельгия.

Основными очагами пандемии в стране являются Брюссель, Антверпен и Льеж, сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По его данным, в королевстве фиксируется более 1 390 случаев заражения на 100 тысяч населения за последние две недели.

На втором месте по скорости распространения нового коронавируса – Чехия (1 380), на третьем – Люксембург (760).

Пятерку стран замыкают Словения (732) и Нидерланды (694).

По информации ECDC, Чехия в настоящее время является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса – 12,3 случая на 100 тыс. населения. Бельгия на втором месте с показателем 5,8.

Как сообщил OBOZREVATEL, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что стране нужно чудо, чтобы остановить катастрофическую вспышку COVID-19.