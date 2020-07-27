Названа стоимость вакцины от COVID-19: поступит в продажу с начала 2021-го

Производство вакцины против коронавируса от британских и итальянских специалистов начнется в сентябре, а в свободной продаже препарат появится уже в январе 2021 года.

Стоимость одной дозы лекарства будет составлять примерно €2-3. Об этом заявил руководитель итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо, передает Libero.

Отмечается, что вакцину ChAdOx1 разрабатывает мультинациональная фармацевтическая группа AstraZeneca в сотрудничестве с учеными Оксфордского университета и специалистами Irbm, которые работают в области молекулярной биотехнологии. Многие утверждают, что это будет один из первых подобных препаратов против COVID-19, созданных в Европе.

"Вакцина ChAdOx1 уже с успехом испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах", – убежден Ди Лоренцо.

По его мнению, сначала правительства, которые закупят препарат, организуют вакцинацию тех категорий граждан, которые подвержены наибольшему риску заразится коронавирусной инфекцией. Первые дозы вакцины, подчеркнул глава Irbm, появятся в продаже в начале следующего года.

"Речь сразу пойдет о многих миллионах доз нового медицинского препарата, который группа AstraZeneca готовится производить по всему миру. Предположительно, цена такой дозы будет составлять всего 2-3 евро", – объяснил Ди Лоренцо.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биолог Оксана Пивень считает, что вакцина от коронавируса в мире появится в конце 2020-го или в начале 2021 года. По ее словам, это вполне реально в случае, если четвертая стадия британско-шведской разработки при участии Оксфордского университета и компании AstraZeneca будет успешной.