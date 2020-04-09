Названа раса, которая больше всего рискует умереть от коронавируса

Афроамериканцы больше всего подвержены смерти от нового китайского коронавируса, нежели представители других рас.

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К такому выводу пришли эксперты из США, подсчитав количество смертей от COVID-19 в разных штатах. Об этом сообщает Reuters.

Так, по словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, более 70 процентов погибших – темнокожие. При этом афроамериканцы – это 33 процента населения штата.

В США считают, что афроамериканцы больше всего подвержены смерти от коронавируса

Согласно статистике, предоставленной государственным органом здравоохранения США, в Иллинойсе почти 40% от всех случаев смерти от коронавируса случались среди темнокожих. Однако афроамериканцы там составляют лишь 14,6% населения. В штате Мичиган 40% погибших афроамериканцев, тогда как всего их проживает там 14%.

При этом многие штаты США, включая Нью-Йорк, который больше всего пострадал от COVID-19, не обнародовали демографические данные, показывающие количество заражения вирусом для различных расовых групп.

В США считают, что афроамериканцы больше всего подвержены смерти от коронавируса

По мнению представителей власти, это связано с недоступностью медицинской помощи для темнокожих. Также афроамериканцы чаще страдают от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп также говорил о подобной статистике. В связи с чем Белый дом принял решение оказывать этой группе населения дополнительную поддержку. О каких именно мерах идет речь, американский лидер не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии и США заметили тревожную закономерность, отметив, что этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом.