Названа причина загадочной смерти экс-посла Китая в Украине

Посол Китая в Израиле Ду Вэй умер от естественных причин, связанных со здоровьем.

Об этом говорят результаты предварительного заключения смерти дипломата, передает агентство "Синьхуа".

Однако отмечается, что подробности смерти требуют дальнейшего уточнения.

Ду Вэй и Леонид Кучма The Times of Israel

Напомним, что посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей официальной резиденции 17 мая. Дипломат с 2016-го по 2020 год работал послом Китая в Украине, а в Израиль перебрался лишь в феврале текущего года в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подал в отставку после того, как посетил парад на 9 мая в Минске.

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