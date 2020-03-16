Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Риск смертельного исхода при заражении новым китайским коронавирусом повышается с возрастом.

Именно поэтому такая высокая смертность от COVID-19 наблюдается в Италии. Об этом в интервью "РБК" заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

По ее словам, пандемию невозможно распознать и люди просто могли не понимать, что они больны, а также не знать о симптомах и том, куда с ними обращаться.

В Италии от коронавируса умерло больше людей пожилого возраста

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами", – говорит Вуйнович.

Она подчеркнула, что чем старше население, тем выше смертность. Поэтому, вероятно, в Италии и зарегистрировано так много смертей от коронавируса.

Отметим, что эта страна занимает первое место в Европе по масштабам выявленных случаев COVID-19. Так, по состоянию на 15 марта в Италии коронавирус диагностировали у более в 21 157 граждан, от пандемии умерла 1441 человек.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

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