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16 марта • обновлено в 02:45
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Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

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Риск смертельного исхода при заражении новым китайским коронавирусом повышается с возрастом.

Именно поэтому такая высокая смертность от COVID-19 наблюдается в Италии. Об этом в интервью "РБК" заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

По ее словам, пандемию невозможно распознать и люди просто могли не понимать, что они больны, а также не знать о симптомах и том, куда с ними обращаться.

В Италии от коронавируса умерло больше людей пожилого возраста

В Италии от коронавируса умерло больше людей пожилого возраста

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами", – говорит Вуйнович.

Она подчеркнула, что чем старше население, тем выше смертность. Поэтому, вероятно, в Италии и зарегистрировано так много смертей от коронавируса.

Отметим, что эта страна занимает первое место в Европе по масштабам выявленных случаев COVID-19. Так, по состоянию на 15 марта в Италии коронавирус диагностировали у более в 21 157 граждан, от пандемии умерла 1441 человек.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
смерть вирус
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asfasf asdas
asfasf asdas
Как спасти себя от КОРОНАВИРУСА ? Суть в том что вирус не цепляется к тем у кого сильный иммунитет, значит если поднять иммунитет то можно вообще не заразиться или переболеть без осложнения (которые вызывают смерть), так вот есть наш препарат который отлично поднимает иммунитет, опробовано и реально помогает, вот о нем и главный иммунолог говорит ---- http://xx.org.ua/minzdrav
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