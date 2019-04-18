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Названа причина разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери

2.1тЧитать материал на украинском

Наиболее вероятной причиной масштабного пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции называют неполадки с электрикой.

Как пишет 360tv, источники трех СМИ (Associated Press, CNN, Le Parisien) во французской полиции назвали именно это причиной возгорания.

Отмечается, что в настоящее время следствие рассматривает версию короткого замыкания. Очаг возгорания был расположен у основания шпиля собора.

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Названа причина разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери

BBC

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Место
ФранцияПариж
Тег
пожар
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