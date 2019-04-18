Названа причина разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери

Наиболее вероятной причиной масштабного пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции называют неполадки с электрикой.
Как пишет 360tv, источники трех СМИ (Associated Press, CNN, Le Parisien) во французской полиции назвали именно это причиной возгорания.
Отмечается, что в настоящее время следствие рассматривает версию короткого замыкания. Очаг возгорания был расположен у основания шпиля собора.
BBC
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар, который разгорелся 15 апреля, полностью смогли потушить только спустя 12 часов.
Огонь обрушил шпиль, часы и крышу сооружения, однако основные конструкции собора удалось спасти, как и бесценные святыни, хранимые в Нотр-Даме.
Появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.
В сети вспомнили, как выглядел собор Парижской Богоматери до пожара.
По оценкам реставраторов, на реконструкцию Нотр-Дама понадобится несколько сотен миллионов евро.
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