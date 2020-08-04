Названа предварительная причина взрывов в порту Бейрута

В порту Бейрута во время сварочных работ могли взорваться 2700 тонн селитры.

Как сообщил ливанский телеканал LBC international, такие предварительные выводы силовых структур страны.

"При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония – аммиачной селитры", – говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что партия аммиачной селитры весом 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия надлежащих мер предосторожности.

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