Ношение защитной маски может помочь коронавирусу проникнуть в мозг и создать еще большую угрозу для здоровья.

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В этом утверждает бывший нейрохирург, автор научных работ из США доктор Рассел Блейлок, передает The Science Times. Он также предупредил, что маски не могут полностью защитить от COVID-19 и в целом заражения болезнетворными микроорганизмами.

По мнению врача, только больные люди должны носить маску, которая не даст шанса вырваться "частицам вируса". Но при этом специалист отмечает: если инфекция будет далее концентрироваться и циркулировать в носовых проходах, то в конечном итоге якобы может попасть в мозг.

Ношение маски при коронавирусе может быть опасным

"Нет научных доказательств, требующих использования лицевой маски для профилактических мер при коронавирусе", – заявил доктор Блейлок, добавив, что теперь ученые наоборот пытаются выяснить опасность ношения маски, особенно в течение длительного времени.

Они включают повышенное сопротивление дыхательных путей, накопление углекислого газа, гипоксию или недостаточное снабжение кислородом, головные боли и даже другие опасные для жизни осложнения.

В частности, в ходе исследования Национальной университетской больницы Тайваня было обнаружено, что использование медицинскими работниками масок N95 вызывает у них гипоксемию, низкий уровень кислорода в крови и гиперкапнию (состояние, которое вызывает чрезмерное количество CO2 в крови).

Лицо медика от длительного ношения защитной маски

В другом исследовании сообщалось о появлении головной боли у медиков, использующих ту же защитную маску для лица. Точно так же было обнаружено, что беременные женщины испытывают проблемы с дыханием, связанные с использованием маски N95.

"Так что нельзя нападать или критиковать здоровых людей, которые не носят масок, поскольку исследования показывают, что это в конце концов может быть боле мудрым выбором", – подчеркнул доктор Блейлок.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинские маски могут быть опасны для детей возрастом до двух лет. При их ношении существует риск удушения, а также повышается вероятность заразиться вирусом.

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