Названа дата поставок вакцины AstraZeneca, которую может получить Украина

Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом начнет поставляться в страны мира с 4 января 2021 года.

Как сообщает The Telegraph, в течение первых двух недель распространения этой вакцины прививки сделают два миллиона желающих.

Ожидается, что препарат будет одобрен национальным регулирующим органом по лекарственным средствам Великобритании.

Напомним, Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить именно вакцину AstraZeneca.

Данная вакцина способствует развитию сильного иммунного ответа у людей в возрасте от 60 до 70 лет, что поможет защитить одну из наиболее уязвимых групп населения.

Также вакцина AstraZeneca будет значительно дешевле других препаратов благодаря более простой технологии изготовления.

Согласно результатам клинических испытаний, средняя эффективность этой вакцины достигает 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета создана на основе аденовируса шимпанзе (так называемый "вектор"), который перед тем был генетически изменен и потерял способность размножаться в организме человека.