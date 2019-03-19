Кто следующий? Назван топ-3 президентов-долгожителей после Назарбаева

Нурсултан Назарбаев, который объявил о своем решении сложить полномочия президента Казахстана, был наиболее долго правящим главой государства на всем постсоветском пространстве. Он возглавлял свою страну с 24 апреля 1990 года.

Нурсултан Назарбаев

Однако помимо него в бывших странах-членах СССР есть еще несколько бессменных лидеров, которые занимают свои посты на протяжении нескольких десятилетий. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто приближается к рекорду Назарбаева.

1) Президент Таджикистана Эмомали Рахмон — на посту с 16 ноября 1994 года.

Эмомали Рахмон

2) Президент Беларуси Александр Лукашенко — на посту с 20 июля 1994 года.

Александр Лукашенко

3) Президент России Владимир Путин — на посту с 31 декабря 1999 года.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики. Кроме того, он сохранит пост в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета. Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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