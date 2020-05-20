Назван новый эпицентр коронавируса в мире: могут погибнуть сотни тысяч

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса, поскольку уже сейчас в некоторых городах региона ситуация сравнима с пиком заболеваемости в США и Европе.

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Об этом сообщает FoxNebraska. Издание подчеркивает, что развитие эпидемической обстановки в столице Перу Лиме можно сопоставить с худшим месяцем пандемии в Париже.

Помимо этого, бразильский Манаус, где смертность от COVID-19 выросла в три раза, схож с Лондоном или Мадридом. Тогда как портовый город Гуаякиль в Эквадоре вообще якобы может превратиться "во второй Нью-Йорк" с пятикратным ростом количества умерших.

Подчеркивается, что в Бразилии из-за стремительного роста жертв коронавируса умерших начали хоронить в братских могилах в сложенных друг на друга гробах. При этом медики бьют тревогу, заявляя, что в стране может погибнуть до 100 тысяч человек, как результат недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к пандемии.

Скриншот worldometers.info

Отметим, что на данный момент Бразилия входит в четверку лидеров рейтинга по количеству выявленных случаев инфицирования COVID-19, уступая США, России и Испании. В латиноамериканской стране, согласно официальной статистике, зафиксировано 271,8 тысячи случаев заражения, умерли 17 983 пациента. Однако издание утверждает, что по некоторым эпидемиологическим моделям, фактическое число смертей может быть в пятнадцать раз больше официального показателя.

Скриншот worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, в наиболее пострадавшем от коронавируса городе Бразилии Манаусе тела сотен умерших от COVID-19 накапливаются в рефрижераторах, а бульдозеры роют братские могилы на кладбищах. Мэр Вирджилио Нето назвал это "сценой из фильма ужасов".