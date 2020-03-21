Назван новый эпицентр коронавируса: будет хуже Италии через 45 дней

Коронавирусом в Нью-Йорке заразилось уже более 5 тысяч человек, что является третью всех случаев COVID-19 в США.

Таким образом штат стал эпицентром заболевания в стране. По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться, сообщает CNBC.

Он отметил, что через 45 дней ожидается пик заболевания. Количество зараженных может увеличиться до 110 тысяч. При этом в штате имеется всего 53 тысячи больничных коек.

Нью-Йорк key-journal.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что нехватка необходимых медицинских средств наступит через две-три недели, если вирус продолжит распространятся с такой же скоростью.

Горожан попросили выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а также держаться на расстоянии от других прохожих.

Всего с начала вспышки коронавируса в США COVID-19 подхватили более 19 тысяч человек. 250 из них погибли, 147 удалось вылечить.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Италия побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от COVID-19 там скончались 627 человек.

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