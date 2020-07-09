Назван новый эпицентр COVID-19 в мире: в больницах не хватает мест

Южный штат США Флорида стал новым эпицентром распространения коронавируса (COVID-19).

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Как пишет The Hill, причиной вспышки стало большое количество отдыхающих на местных пляжах.

8 июля власти курортного штата сообщили о почти 10 тыс. новых случаев коронавируса, такая тенденция сохраняется в последние дни.

Всего во Флориде зафиксировано 220,5 тыс. случаев заражения, а доля положительных тестов уже больше недели превышает 14%, что считается очень высоким показателем.

Ситуация осложняется нехваткой коек в отделениях интенсивной терапии больниц. При этом чиновники штата утверждают, что имеют достаточный потенциал, чтобы усилить оказание медпомощи.

За минувшие сутки, 8 июля, в США официально зарегистрировали почти 62 тысячи новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордом в стране с начала пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, США может накрыть волна банкротств из-за пандемии коронавируса.