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11 октября • обновлено в 13:31
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Прекратил 20-летнюю войну: назван лауреат Нобелевской премии мира

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Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили за усилия в достижении мира и международного сотрудничества, а также решительную инициативу в разрешении пограничного конфликта со страной-соседом Эритреей.

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином, который в апреле 2018 года получил пост премьера в некогда христианской стране. В Норвежском Нобелевском комитете сообщили, что считают усилия Абия заслуживающими такого высокого признания, как премия.

"Он инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее. Будучи премьер-министром, Абий Ахмед стремится содействовать примирению, солидарности и социальной справедливости", – сообщили в Нобелевском комитете.

Абий Ахмед

Абий Ахмед

Twitter Nobel Prize

Новости
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Одним из самых больших достижений в политической карьере Ахмеда Али считают подписание мирного соглашения с премьером Эритреи Исайясом Афеверки. Таким образом была прекращена 20-летняя война между странами. За время противостояния погибли около 100 000 человек.

Как писал OBOZREVATEL, Нобелевская неделя началась 7 октября с награждения в области медицины. Далее награждали победителей за открытия и достижения в физики, химии и литературы. В последней категории две разные награды получили два человека: польская писательница с украинскими корнями за 2018 год и австрийский романист за 2019 год.

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Тема
Нобелевская премия
Место
Норвегия
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Нее... Зеле не потянуть на шнобелевку … всего 5 лет воюют (а у них в Африках принято воевать лет 20 минимум) … но потом лет так через 50 наступит мир на многострадальной украинской земле и очередной Зеленский от Афроукраины получит все таки эту премию...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дональд пролетів
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Грету обидели!
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
voznyk ruslan, Там в правом верхнем углу есть мовная ветка, специально для вас)))
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Rabinovich Alexander, Грету пізно б заявили, нічого ще цього неврівноваженого підлітка в наступному році заявлять..
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