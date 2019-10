Прекратил 20-летнюю войну: назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили за усилия в достижении мира и международного сотрудничества, а также решительную инициативу в разрешении пограничного конфликта со страной-соседом Эритреей.

Абий Ахмед Али стал первым мусульманином, который в апреле 2018 года получил пост премьера в некогда христианской стране. В Норвежском Нобелевском комитете сообщили, что считают усилия Абия заслуживающими такого высокого признания, как премия.

"Он инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее. Будучи премьер-министром, Абий Ахмед стремится содействовать примирению, солидарности и социальной справедливости", – сообщили в Нобелевском комитете.

Одним из самых больших достижений в политической карьере Ахмеда Али считают подписание мирного соглашения с премьером Эритреи Исайясом Афеверки. Таким образом была прекращена 20-летняя война между странами. За время противостояния погибли около 100 000 человек.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B