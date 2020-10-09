Назван лауреат Нобелевской премии мира-2020

Нобелевскую премию мира 2020 получила Всемирная продовольственная программа – подразделение Организации Объединенных Наций по оказанию продовольственной помощи.

Лауреата объявил 9 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет. Об этом сообщается в Twitter премии.

Подчеркивается, что награду присудили "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в зонах военных конфликтов и за то, что организация является той силой, которая мешает использованию голода, как оружия".

Как известно, Всемирная продовольственная программа (англ. United Nations World Food Programme, WFP) является крупнейшим подразделение гуманитарной помощи. ВПП обеспечивает продуктами примерно 90 миллионов человек в течение года, 58 из которых – дети.

Отметим, что на эту награду были также номинированы президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, российский оппозиционер Алексей Навальный и даже глава страны-агрессора России Владимир Путин.

Напомним, что ранее Нобелевский комитет объявил обладателей премии в разных отраслях. Так, Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу – за открытие вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике вручили ученым Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андрее Гез, которые занимаются исследованием черных дыр.

Премия в области химии досталась француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне – за развитие метода редактирования генома. А обладателем Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.

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