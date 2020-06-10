Назван город, который больше всего в мире пострадал от COVID-19: тысячи жертв

Итальянский город Бергамо с населением около 120 тысяч человек больше всего пострадал от пандемии коронавируса (COVID-19).

Такое заявление сделал мэр Джорджо Гори, передает агентство "Анадолу". С начала эпидемии в провинции Бергамо заболели более 13 тысяч человек, погибли больше 3 тысяч горожан. В самом городе зарегистрировано свыше 600 летальных случаев.

Глава города отметил, что реальное количество жертв может превышать официальные данные. Он пояснил, что разница в смертности весной 2019-го и этого года достаточно значительная.

COVID-19 в Италии

"Реальное количество жертв также намного превышает официальное… Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом", – сказал Гори.

Как отметил мэр, согласно исследованию на основе выборки, до 45% жителей провинции соприкоснулись с вирусом, около 35% из них сообщили о типичных симптомах.

"Но нельзя утверждать, что провинция Бергамо уже достигла "стадного" иммунитета", – добавил он.

Чиновник сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке (США) и пришел к выводу, что Бергамо является самым пострадавшим от COVID-19 городом в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за коронакризиса произошли столкновения между ультраправыми радикалами и футбольными фанатами, которые переросли в драку с местной полицией.

Отметим, что в Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.