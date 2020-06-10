Назван город, который больше всего в мире пострадал от COVID-19: тысячи жертв

Итальянский город Бергамо с населением около 120 тысяч человек больше всего пострадал от пандемии коронавируса (COVID-19).
Такое заявление сделал мэр Джорджо Гори, передает агентство "Анадолу". С начала эпидемии в провинции Бергамо заболели более 13 тысяч человек, погибли больше 3 тысяч горожан. В самом городе зарегистрировано свыше 600 летальных случаев.
Глава города отметил, что реальное количество жертв может превышать официальные данные. Он пояснил, что разница в смертности весной 2019-го и этого года достаточно значительная.
COVID-19 в Италии
"Реальное количество жертв также намного превышает официальное… Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом", – сказал Гори.
Как отметил мэр, согласно исследованию на основе выборки, до 45% жителей провинции соприкоснулись с вирусом, около 35% из них сообщили о типичных симптомах.
"Но нельзя утверждать, что провинция Бергамо уже достигла "стадного" иммунитета", – добавил он.
Чиновник сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке (США) и пришел к выводу, что Бергамо является самым пострадавшим от COVID-19 городом в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за коронакризиса произошли столкновения между ультраправыми радикалами и футбольными фанатами, которые переросли в драку с местной полицией.
Отметим, что в Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.