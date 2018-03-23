Назвали "Буревестник": что известно о новом опасном оружии Путина

В России определились с названием для новой крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Путем открытого голосования на сайте Минобороны, было выбрано название "Буревестник". Впервые об этом оружии сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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До выступления Путина об этом оружии было практически ничего неизвестно. Поэтому заявление президента РФ спровоцировало закономерный интерес - что же это за ракета такая? И существует ли она на самом деле?

В основном информация об оружии поступает в качестве инсайдов от ручных российских СМИ и самого Путина. Доверять ни одному из источников конечно же нельзя, но лучше какая-то информация, чем никакой.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — заявлял Путин в начале марта.

Известно, что эта ракета якобы оснащена малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, которая размешается в ее корпусе.

При этом новая ракета обеспечивает в десятки раз бо́льшую дальность полета, которая является практически неограниченной.

По имеющейся информации, "Буревестник" - низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата якобы является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Впрочем, у США на этот наверняка есть свое мнение.

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