Назвал ОУН-УПА "военными преступниками": друга Путина взбесило решение Украины

Президент Чехии Милош Земан "публично призвал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украиной".

Об этом написал в Twitter представитель президента Чехии Иржи Овчачек, передает Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "про возвеличивание бандеровцев в Украине боязливо молчит". "Если бы это происходило в России, выдавали бы тысячи различных заявлений. Позор!"- пишет в Twitter Овчачка.

Prezident republiky veřejně vyzval, aby Česká republika oficiálně protestovala proti velebení válečných zločinců Ukrajinou. Reakcí Petříčkova ministerstva je ostudné strkání hlavy do písku. Oni se ani jediným slovem nezastali českých obětí banderovských vrahů! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 29. Dezember 2018

Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей.

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"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", - отметил Петршичек.

Také Ukrajina se bude muset vypořádat s bolavými místy své historie. Na to by měla dostat potřebný čas. Budu o této záležitosti hovořit se svými protějšky při návštěvě Ukrajiny počátkem příštího roku. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 29. Dezember 2018

Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на это посредством СМИ.

"Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков", - считает чешский МИД.

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Президент Чехии известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина. Так, во время выступления на сессии ПАСЕ он сказал, что считает аннексию Крыма Россией "решенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. Также Земан называл войну на Донбассе "гражданской".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистские СМИ России также подхватили новость о новом статусе УПА и ОУН в Украине. Заголовки пестрили словами: "боевики" и "бан*еровцы".