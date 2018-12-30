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Назвал ОУН-УПА "военными преступниками": друга Путина взбесило решение Украины

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Президент Чехии Милош Земан "публично призвал, чтобы Прага официально выразила протест против возвеличивания военных преступников Украиной".

Об этом написал в Twitter представитель президента Чехии Иржи Овчачек, передает Радио Свобода.

Министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "про возвеличивание бандеровцев в Украине боязливо молчит". "Если бы это происходило в России, выдавали бы тысячи различных заявлений. Позор!"- пишет в Twitter Овчачка.

Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей.

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Друг Путина Земан переизбран президентом Чехии

"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", - отметил Петршичек.

Чешский министр отмечает, что хотел бы эту тему обсудить лично, а не указывать на это посредством СМИ.

"Со сложными страницами истории каждая страна должна справиться сама. Это не дело дипломатии оценивать или исследовать историю, это дело историков", - считает чешский МИД.

Милош Земан и Владимир Путин

Милош Земан и Владимир Путин

  • 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке

  • Президент Чехии известен своей приверженностью к позиции Кремля и лично президента России Владимира Путина. Так, во время выступления на сессии ПАСЕ он сказал, что считает аннексию Крыма Россией "решенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. Также Земан называл войну на Донбассе "гражданской".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистские СМИ России также подхватили новость о новом статусе УПА и ОУН в Украине. Заголовки пестрили словами: "боевики" и "бан*еровцы".

Персона
Милош Земан
Место
Чехия
Тег
УПА
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Чо вы к укропам прицепились? Ну, вот такие у них герои. Сначала хотели других. Назвали Иисуса украинцем, основали шумерскую цивилизацию, изобрели колесо, выкопали море... А вы стали ржать над этим, как ненормальные.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
У Земана белая горячка.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
История бандер зверей давно изучена, эти нелюди не должны жить рядом с людьми.
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Makc Махов
Makc Махов
Михайлов Александр, Пу-тин Хуй-ло президент Кацапстана капут! 😁🖕🇷🇺🇷🇺💩💥💣💣
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Михайлов Александр, вафли жуй чеченские.
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