МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Назревает Третья мировая? США перебросили в Европу рекордное количество вооружения

6.6тЧитать материал на украинском

В октябре США поставили на американскую авиабазу Рамштайн в Германии около ста контейнеров с различными боеприпасами и снаряжениями.

Об этом сказано на сайте авиабазы Рамштайн, которая является крупнейшим заграничным опорным военным пунктом американских военных. Там же Там расположен штаб европейского командования военно-воздушных сил США.

В Пентагоне заявили, что такое решение было принято для того, чтобы иметь возможность "оперативно реагировать на угрозы со стороны агрессивных сил".

Новости
Ответ Трампу? СМИ раскрыли масштабный военный план Путина

В XXI веке это самая крупная для США поставка вооружения в Европу. Для ее осуществления понадобилось 900 авиарейсов в течение почти трех месяцев.

Отметим, сейчас в Норвегии страны НАТО проводят крупнейшие за 30 лет учения, участие в которых принимают 50 тысяч военных из 30 стран Альянса и партнеров, 10 тысяч транспортных средств, а также порядка 300 самолетов и кораблей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин решил стащить к границам Евросоюза новейшее вооружение.

При этом недавно ранее Россия в ООН публично объявила о том, что готовится к войне с США.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинАнгела Меркель
Место
США
Объект
ЕС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
9
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
МАКС ПИГИН ПИДАРАС.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги