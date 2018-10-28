Назревает Третья мировая? США перебросили в Европу рекордное количество вооружения

В октябре США поставили на американскую авиабазу Рамштайн в Германии около ста контейнеров с различными боеприпасами и снаряжениями.

Об этом сказано на сайте авиабазы Рамштайн, которая является крупнейшим заграничным опорным военным пунктом американских военных. Там же Там расположен штаб европейского командования военно-воздушных сил США.

В Пентагоне заявили, что такое решение было принято для того, чтобы иметь возможность "оперативно реагировать на угрозы со стороны агрессивных сил".

В XXI веке это самая крупная для США поставка вооружения в Европу. Для ее осуществления понадобилось 900 авиарейсов в течение почти трех месяцев.

Отметим, сейчас в Норвегии страны НАТО проводят крупнейшие за 30 лет учения, участие в которых принимают 50 тысяч военных из 30 стран Альянса и партнеров, 10 тысяч транспортных средств, а также порядка 300 самолетов и кораблей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин решил стащить к границам Евросоюза новейшее вооружение.

При этом недавно ранее Россия в ООН публично объявила о том, что готовится к войне с США.