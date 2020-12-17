"Назначение" трансгендера министром образования США оказалось розыгрышем

Новость о якобы назначении трансгендера Шарлотты Клаймер министром образования в правительстве избранного президента США Джо Байдена оказалась розыгрышем.

Оказалось, что ЛГБТК-активистка просто пошутила в сети, пишет The Sun. Некоторые СМИ приняли эту информацию за правду (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Клаймер пошутила в Twitter, что она якобы возьмет на себя роль министра образования в новом правительстве.

"...ходят вирусные слухи о том, что избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда", – написала она.

Пост о якобы назначении Twitter Charlotte Clymer

Она уточнила, что целью вновь избранного президента было "найти на эту должность кого-то более квалифицированного, чем Бетси ДеВос (нынешний министр образования США, – ред.), и, как ни странно, я такая".

"Честно говоря, есть старшеклассники, более подходящие для этой должности, чем я. Жесткий перерыв в возрастных ограничениях, детишки", – справедливости ради добавила она.

"Назначение" оказалось шуткой Twitter Charlotte Clymer

Читатели активно комментировали публикацию Клаймер.

"Мой мопс как раз собирался опубликовать то же самое! А если серьезно, я учитель и очень рад, что ДеВос уйдет", – написал один из них.

"Моя дикая кошка более квалифицирована, чем она", – отметил другой.

Что известно о Шарлотте Клаймер?

34-летняя трансгендер из Техаса.

Училась в университете Джорджтауна.

Ветеран армии, служила в вооруженных силах США с 2005 по 2012 год в звании капрала.

Активистка в сфере феминизма, защиты прав и ЛГБТК.

Экс-пресс-секретарь по оперативному реагированию в одной из известных американских организаций по защите гражданских прав ЛГБТК.

Писательница, публиковалась в журналах Glamour, The Independent, NBC News, Vice и Huffington Post.

Была приглашенным комментатором на канале CBS News Sunday Morning.

Активно поддерживает демократов.

Клаймер и Байден Telegram MDK

Шарлотта Клаймер Telegram MDK

Кто такая Бетси ДеВоС?

62-летний американский политик, миллиардер, филантроп.

Министр образования США в правительстве Дональда Трампа с 7 февраля 2017 года.

Бетси ДеВос The Sun

Против ее назначения на должность активно выступали демократы, решающий голос за нее был отдан вице-президентом Майком Пенсом. Это стало первым случаем в истории США, когда решение об утверждении кандидата в Кабмин было принято на основе голосования вице-президента.

После победы Байдена на президентских выборах ДеВос призвала сотрудников Департамента образования "оказать сопротивление" администрация нового президента, когда та придет к власти в январе, пишет The Sun.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Байден якобы назначит нового посла в Украине вместо генерала Кита Дейтона.

По словам бывшего специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, процесс назначения может занять несколько месяцев, а на должность будет номинирован "очень квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы".