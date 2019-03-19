Назарбаева сменит женщина? Назван вероятный преемник главы Казахстана

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который объявил об уходе в отставку, может заменить его дочь Дарига Назарбаева.

Такого мнения придерживается множество экспертов. Как передает "Спутник", по мнению политолога, директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, список вероятных преемников Назарбаева стоит поделить на две группы: членов семьи и людей из окружения политика.

Нурсултан Назарбаев ZN.ua

По его словам, первой в этом рейтинге идет именно дочь Дарига, которая является депутатом сената государственного парламента. Помимо нее претендуют и имеют шансы возглавить республику первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш и председатель правления "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.

Дарига Назарбаева sputnik.kg

Чеботарев считает, что четверку вероятных преемников замыкает зять Назарбаева Тимур Кулибаев, который в последние годы несколько отошел от политики, однако "это довольно влиятельная персона".

Новости Назарбаев перед отставкой пообщался с Путиным

Самат Абиш скриншот из видео

Ахметжан Есимов Informburo.kz

Из приближенных к нынешнему президенту политолог назвал спикера сената Касым-Жомарта Токаева и спикера мажилиса (нижняя палата парламента) Нурлана Нигматулина, руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова, председателя КНБ (Комитет национальной безопасности) Карима Масимова, а также одного из самых богатых бизнесменов Казахстана Булата Утемуратова, назвав его "теневым кардиналом".

Отметим, у Назарбаева помимо Дариги есть еще две дочери: Динара, которая возглавляет Фонд образования имени Н. А. Назарбаева и Алия, которая занимается бизнесом и руководит строительной компанией "Элитстрой". У президента Казахстана также есть восемь внуков и пять правнуков. Один из внуков, Айсултан, находится в России, где лечится от наркозависимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

Новым временным главой Казахстана объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

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