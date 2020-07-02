Назарбаев вылечился от коронавируса. Фото

Мир 12:16, 2.07.2020 Обновлено: 12:21, 2.07.2020

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.

Как сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай, Назарбаев пока остается на самоизоляции.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", – написал Укибай.

Он также опубликовал фото Назарбаева на прогулке.

Twitter/Aidos Ukibay
Скрин Twitter

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