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Назарбаев ушел в отставку: в сети опубликовали показательное видео

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ушел в отставку после почти 30 лет правления, часто получал публичные комплименты от других политиков.

В Facebook "Схемы" вспомнили видео со съезда правящей партии, на котором ее члены активны восхваляют экс-президента.

Депутаты называли Назарбаева "даром бога", счастьем, которого никогда не было у Казахстана, а также предлагали назвать на его честь все улицы в стране.

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Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

ZN.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

Новым временным главой Казахстана объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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