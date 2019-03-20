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''Назарбаев остается'': раскрыты новые детали отставки президента Казахстана

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку после почти 30-летнего правления, негласно готовился к этому шагу целый год. Для своего ухода казахский лидер специально выбрал момент, когда Кремль слишком занят Украиной.

Об этом рассказал в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, Назарбаев позаботился о том, чтобы после отставки полностью сохранить контроль над страной.

"У Назарбаева, с одной стороны, есть проблемы со здоровьем, он не молод. Ему 78 лет. Он несколько раз был госпитализирован, его не было по неделе и больше. Соответственно, он мог устать. С другой стороны, подготовку к транзиту власти Назарбаев вел с начала 2018 года", – сказал Тышкевич.

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Как подчеркнул аналитик, "Назарбаев никуда не исчезает, он остается", поскольку в Казахстане активно развивается культ личности президента и его уже объявили "отцом нации".

По его словам, многолетний казахский лидер рассматривает несколько кандидатур преемников. В частности, это дочь Дарига Назарбаева, племянник Самат Абиш, а также "кошельки семьи" – спикер парламента Касым-Жомарт Токаев и глава государственного инвестиционного фонда "Самрук Казын" Ахметжан Есимов.

Тышкевич отметил, что Назарбаев перед отставкой зачистил возможных конкурентов.

"Было недавнее решение Назарбаева об отставке правительства. Это означает, что не осталось политиков-тяжеловесов, которые могли бы претендовать на должность президента, поскольку президентом может быть человек, который имеет пятилетний стаж работы на госслужбе или в выборных органах", – объяснил эксперт.

Также, по его словам, была изменена система выдвижения кандидатов на должность президента: "Его может выдвинуть только республиканское общественное объединение, даже не политические партии. Таким образом сразу отодвигается часть политикума Казахстана. Во-вторых, после выдвижения эта кандидатура должна собрать подписи не менее чем 1% избирателей Казахстана. Это невозможно сделать без админресурса".

Эксперт считает, что Назарбаев решил ускорить передачу власти, пока Россия, занятая украинскими выборами, ослабила влияние на внутренние процессы в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

uralskweek.kz

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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
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