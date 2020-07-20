Наводнения в Индии убили более 100 человек и уничтожили тысячи деревень. Фото и видео

В результате наводнений в Индии, вызванных разливом реки Брахмапутра, погибли по меньшей мере 105 человек.

Как сообщает газета Daily Pioneer, больше всего от удара стихии пострадал северо-восточный штат Ассам.

Число жертв в этом регионе достигло 85 человек, также потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.

Стихия не пощадила и животных: погибли 90 диких зверей, в том числе восемь редких носорогов.

Власти создали более 50 тыс. временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуировали сотни тысяч человек.

"Уровень воды в Брахмапутре из-за непрекращающихся дождей продолжает повышаться. Ситуация остается критической. Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия коронавируса", – заявил министр водных ресурсов Ассама Кешат Маханта.

Также сообщения о гибели жителей в результате наводнений поступают из восточного штата Бихар. Четыре человека стали жертвами стихии в индийской столице Нью-Дели.

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Наводнения в Индии Telegram\Daily Storm

Как сообщал OBOZREVATEL, наводнение и оползни в Индонезии убили десятки людей.