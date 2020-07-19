Наводнение и оползни в Индонезии убили десятки людей: фото последствий стихии

На индонезийском острове Сулавеси сильные ливни привели к масштабным наводнениям и оползням. Стихия забрала жизни по меньшей мере 36 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Тысячи домов в регионе полностью разрушены. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что наибольшие разрушения стихия принесла в район Северного Лувуа в провинции Южный Сулавеси, где три реки вышли из берегов.

Последствия наводнения в Индонезии

Оползни привели к разрушениям свыше четырех тысяч домов. Также паводки уничтожили дорогу на участке почти 13 км, девять мостов, 13 культовых сооружений, девять школьных и восемь офисных зданий.

Последствия наводнения в Индонезии

"Из-за паводков и оползней в провинции Южный Сулавеси погибли 36 человек и серьезно повреждены дома и различные объекты инфраструктуры. При этом более 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома", – заявил официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Радитья Джади.

Последствия наводнения в Индонезии

Он подчеркнул, что в спасательной операции принимают участие 359 сотрудников ведомства.

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Последствия наводнения в Индонезии

Как сообщал OBOZREVATEL, 52 человека погибли и 12 пропали без вести в результате масштабных наводнений, которые произошли в Японии.