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"Наверное, монашка": на яхте патриарха Кирилла заметили девушку в бикини

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На яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

Яхта "Паллада" находится на балансе Московской патриархии, а за ее содержание платит российская церковь, пишут "Факты".

Ее для дополнительного заработка могли сдать в аренду, что объяснило бы нетипичную для духовных лиц компанию полуголой молодежи.

Также пользователи соцсетей высказали разные предположения, каким образом девушка в бикини и ее спутники оказались на яхте РПЦ.

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"Москва, яхта "Паллада" главы РПЦ Гундяева (фамилия патриарха. – Ред.). Девушка в купальнике, наверное, монашка", – написали в Twitter "Записки сумасшедшего".

Яхта

Яхта

Факты

"На исповедь приходила", – пошутили в комментариях.

"Это уборщица, вы что думали, там убираться не нужно?" – предположил Иван Иванов.

"Наверное, монашка": на яхте патриарха Кирилла заметили девушку в бикини

Как писал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) на Пасху оказался в центре внимания соцсетей из-за количества охранников.

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РоссияМосква
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