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"Наведет порядок": Москва переложила ответственность за Донбасс на Зеленского

1.5тЧитать материал на украинском

Москва ждет, что президент Украины Владимир Зеленский вернется из заграничных встреч и "наведет порядок" на Донбассе.

Такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге в Москве, передает "УНИАН". При этом на вопрос, верит ли она, что Зеленский сможет остановить боевые действия на Донбассе, ответила, что верит в Бога.

"Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что время прошло не так много после инаугурации, и реализация того, о чем было заявлено в ходе предвыборной гонки, невозможна в кратчайшие сроки. Но хочется видеть хотя бы усилия на этом направлении. Президент Украины сейчас находится за границей – у него ряд важных встреч, наверно, вернется – наведет порядок, как обещал", – заявила она.

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Мария Захарова

Мария Захарова

ТАСС

При этом Захарова возмутилась тем, что первые дни новой власти в Киеве не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что благодаря решению президента РФ Владимира Путина о паспортах, россиян в Украине будет становиться все больше и больше.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Мария ЗахароваВладимир Зеленский
Место
Россия
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