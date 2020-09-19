Навальный стал на ноги и рассказал о самочувствии. Фото
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", пошел на поправку и даже встал с постели и начал понемногу ходить.
Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее фото с немецкой клиники "Шарите".
"Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион – сущая ерунда... Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", – написал он.
Навальный добавил, что ему еще предстоит реабилитация, но основные проблемы позади.
"Много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео с номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.