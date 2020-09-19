Навальный стал на ноги и рассказал о самочувствии. Фото

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", пошел на поправку и даже встал с постели и начал понемногу ходить.

Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее фото с немецкой клиники "Шарите".

"Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион – сущая ерунда... Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", – написал он.

Навальный добавил, что ему еще предстоит реабилитация, но основные проблемы позади.

"Много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки", – отметил он.

Навальный в клинике "Шарите" Facebook\Алексей Навальный

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