Навальный рассказал о своем состоянии и планах после выписки из "Шарите". Фото

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный допустил, что ему может понадобиться реабилитационный центр.

На своей странице в Instagram он рассказал о своем состоянии и планах после выписки из клиники "Шарите" в Берлине, где он находился в реанимации после отравления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Погрузиться в рутину ежедневных движений. И вот, я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья", – отметил политик.

Навальный подчеркнул, что сейчас ежедневно он будет проходить физиотерапию, но не исключил, что ему может понадобиться реабилитационный центр.

"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем", – отметил оппозиционер.

Политик поблагодарил команду клиники "Шарите", а также людям, которые писали ему слова поддержки в соцсетях. Навальный отметил, что ему читали комментарии с того момента, как он начал более-менее соображать.

Политик первым делом после выписки отправился в парк. Instagram Алексея Навального

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексея Навального 22 сентября выписали из берлинской клиники "Шарите" после отравления.