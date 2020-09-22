Навальный ответил Путину о "Новичке": сам сварил на кухне

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы "сам принял яд".

На своей странице в Facebook политик с иронией отметил, что эта версия "заслуживает самого пристального изучения". Также он опубликовал свое фото, на котором виден шрам на шее от трахеостомии – операция для обеспечения воздуха в дыхательные пути (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", – отметил политик с иронией.

Он добавил, что конечной целью его "хитрого плана" было "помереть в омской больнице".

"Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти: "Пожил достаточно". Вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" – подытожил Навальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок".