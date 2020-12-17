Навальный – об отравлении: Путин все признал
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что президент России Владимир Путин "все признал" в деле его отравления.
Свое мнение он высказал в Twitter. Оппозиционер прокомментировал ответ Путина во время пресс-конференции 17 декабря по поводу причастности к отравлению.
"Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам четыре года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", – написал Навальный.
Чуть позже он сделал еще один твит после повторного просмотра фрагмента пресс-конференции.
"Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ, поэтому ФСБ следила за Навальным", – написал оппозиционер.
Напомним, во время ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал отравление Навального ядом "Новичок" "легализацией материалов американских спецслужб".
"Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – сказал Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Представители президента РФ неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.
Также установлены возможные отравители Навального из ФСБ России.