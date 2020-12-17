Навальный – об отравлении: Путин все признал

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что президент России Владимир Путин "все признал" в деле его отравления.

Свое мнение он высказал в Twitter. Оппозиционер прокомментировал ответ Путина во время пресс-конференции 17 декабря по поводу причастности к отравлению.

"Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам четыре года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", – написал Навальный.

Путин все признал Twitter Навального

Чуть позже он сделал еще один твит после повторного просмотра фрагмента пресс-конференции.

"Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ, поэтому ФСБ следила за Навальным", – написал оппозиционер.

Навальный оценил логику Путина Twitter Навального

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал отравление Навального ядом "Новичок" "легализацией материалов американских спецслужб".

"Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – сказал Путин.

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