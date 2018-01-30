Навальный или Собчак? Невзоров сделал выбор

Российский публицист Александр Невзоров считает телеведущую Ксению Собчак, баллотирующуюся в президенты России, совершенно непригодной к политическому ремеслу.

Об этом он рассказал во время интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

"Ксения Собчак или Алексей Навальный?" – спросил журналист.

"Да вообще мне пофигу, выбирайте, кого хотите. Для меня оба… Ксения вообще – такая белая лыбедь российского протеста оказалась склеенной из ваты", - констатировал публицист.

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"Ну чего она поперлась исполнять публичный религиозный обряд? Для кого она мочилась в проруби, королева гламура? Зачем? Для народа? Для народа Владимир Владимирович уже занял это пространство в проруби. Для кого? Чтобы все вольнодумцы страны теперь сморкались при виде ее милой физиономии?" - недоумевал Невзоров.

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"Она очаровательная девчонка, и умница, и прелестная, но эти грубые ошибки показывают, что она к этому ремеслу совершенно непригодна. Увы", - признал он, уточнив что имел в виду ремесло политическое.

Как писал "Обозреватель", ранее Александр Невзоров высмеял реакцию властей РФ на марши в честь дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры, которые состоялись 1 января.