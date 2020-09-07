Навального вывели из искусственной комы

Мирослав Семенюк Мир 16:13, 7.09.2020 Обновлено: 16:51, 7.09.2020

Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.

Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.

"Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм", – говорится в заявлении.

При этом медики констатировали, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось.

Дальнейшие детали о состоянии пациента будут публиковаться только в соответствии с его пожеланиями.

Как писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Умер голос эпохи – легендарный диктор Украинского радио Николай Козий

В Ливии сбили российский военный истребитель: пилот снял видео

В России при запуске из ПЗРК "Игла" снаряд улетел вместе с комплексом. Видео

За Балухом велась слежка и избивали насмерть, – Чийгоз

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду