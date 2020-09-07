Навального вывели из искусственной комы

Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.

Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.

"Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм", – говорится в заявлении.

При этом медики констатировали, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось.

Дальнейшие детали о состоянии пациента будут публиковаться только в соответствии с его пожеланиями.

Как писал OBOZREVATEL: