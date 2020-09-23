Навального выписали из "Шарите"

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из берлинской клиники "Шарите" после отравления.

Немецкие врачи допустили, что он сможет полностью выздороветь. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы клиники.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года проходил лечение в берлинском университете "Шарите", 22 сентября был выписан из стационара. Состояние пациента улучшилось настолько, что это стало возможным", – сказано в сообщении.

В клинике напомнили, что в общей сложности оппозиционер проходил у них лечение 32 дня, из которых 24 дня находился в реанимации.

"Основываясь на прогрессе пациента и его текущем состоянии, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако пока еще слишком рано судить о возможных долгосрочных последствиях его тяжелого отравления", – сказали медики.

По их словам, решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его супругой.

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