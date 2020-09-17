Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ученые из США выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.
Как написал в Facebook профессор Университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев, кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.
"Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик, тем более, что теперь Навального поддерживают даже не 2% россиян (спасибо "Левада-центру" и на том), а гораздо больше, о чем свидетельствуют оглушительные победы Ксении Фадеевой и Сергея Бойко в Томске и Новосибирске", – отметил профессор.
По его словам, процесс выдвижения начали ученые, но к ним могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций.
"Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – подчеркнул Ерофеев.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день, во время телефонной беседы, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
По информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.