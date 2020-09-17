Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ученые из США выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

Как написал в Facebook профессор Университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев, кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.

"Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик, тем более, что теперь Навального поддерживают даже не 2% россиян (спасибо "Левада-центру" и на том), а гораздо больше, о чем свидетельствуют оглушительные победы Ксении Фадеевой и Сергея Бойко в Томске и Новосибирске", – отметил профессор.

По его словам, процесс выдвижения начали ученые, но к ним могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций.

"Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – подчеркнул Ерофеев.

Как писал OBOZREVATEL: