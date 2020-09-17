Топ-темы:

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
1,0 т.
Навального хотят номинировать на Нобелевскую премию

Ученые из США выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира.

Как написал в Facebook профессор Университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев, кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.

"Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик, тем более, что теперь Навального поддерживают даже не 2% россиян (спасибо "Левада-центру" и на том), а гораздо больше, о чем свидетельствуют оглушительные победы Ксении Фадеевой и Сергея Бойко в Томске и Новосибирске", – отметил профессор.

По его словам, процесс выдвижения начали ученые, но к ним могут присоединиться государственные деятели или представители международных организаций.

"Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей", – подчеркнул Ерофеев.

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL:

СШАНобелевская премияАлексей Навальный
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook