Навального в больнице Берлина взяли под круглосуточную охрану
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщил Sputniknews. Возле клиники ночью были замечены два полицейских микроавтобуса, третья машина стояла перед входом в приемную.
Кроме того, полиция патрулировала помещения больницы и охраняла вход в здание.
Немецкие медики подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом в Twitter сообщила Университетская клиника "Шарите".
Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.
"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным улетел из Омска в Германию. Между медиками и родными политика было достигнуто соглашение о его перевозке.