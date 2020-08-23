Навального в больнице Берлина взяли под круглосуточную охрану

Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь "Шарите" в Берлине, куда доставили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил Sputniknews. Возле клиники ночью были замечены два полицейских микроавтобуса, третья машина стояла перед входом в приемную.

Кроме того, полиция патрулировала помещения больницы и охраняла вход в здание.

Немецкие медики подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Twitter сообщила Университетская клиника "Шарите".

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

Медики начали широкое исследование состояния здоровья Навального (Twitter Charite)

"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", – сказано в сообщении.

Полицейские патрулируют территорию возле клиники (Twitter МХБ)

Все входы в здание клиники взяты под охрану (Twitter МХБ)

Возле клиники были замечены два полицейских микроавтобуса (Twitter МХБ)

Полиция патрулировала помещения больницы (Twitter МХБ)

Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным улетел из Омска в Германию. Между медиками и родными политика было достигнуто соглашение о его перевозке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!