Навального отравили веществом из группы "Новичок" – кабмин ФРГ

Военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Об этом сообщил Кабмин ФРГ. МИД Германии вызовет посла России в свете новых данных.

"По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были получены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", – сказано в сообщении.

Федеральный канцлер Ангела Меркель совместно с министрами и главами ведомств обсудили эту информацию 2 сентября в полдень и согласовали дальнейшие шаги.

"Шокирует, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее", – подчеркнули в правительстве Германии.

Жене оппозиционера Юлии Навальной и лечащим врачам сообщили о результатах обследования.

МИД ФРГ поставит в известность о них посла России.

Также Германия проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в отношении России.

Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Комментируя РИА Новости заявление правительства ФРГ, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк заявил, что симптомы болезни Навального не похожи на отравление этим прпаратом.

"Попытки увязать отравление Навального с "Новичком" – политическая ерунда", – сказал Ринк.

"Новичок" – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ) в Москве. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант".

Покушение на российского оппозиционера Алексея Навального стало очередным случаем использования современных ядов, доступ к которым имеют только спецслужбы. OBOZREVATEL рассказал подробнее о череде циничных преступлений, где жертвы покушений выжили и где просматривается работа российских спецслужб.

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