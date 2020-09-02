Навального отравили веществом из группы "Новичок" – кабмин ФРГ

По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального
Военные эксперты пришли к заключению, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"
Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО
Токсикологи Бундесвера установили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Коллаж
Военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Об этом сообщил Кабмин ФРГ. МИД Германии вызовет посла России в свете новых данных.
"По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", – сказано в сообщении.
Федеральный канцлер Ангела Меркель совместно с министрами и главами ведомств обсудили эту информацию 2 сентября в полдень и согласовали дальнейшие шаги.
Жене оппозиционера Юлии Навальной и лечащим врачам сообщили о результатах обследования.
МИД ФРГ поставит в известность о них посла России.
Также Германия проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в отношении России.
Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram