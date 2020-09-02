Навального отравили веществом из группы "Новичок" – кабмин ФРГ

Токсикологи Бундесвера установили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Коллаж

Военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Об этом сообщил Кабмин ФРГ. МИД Германии вызовет посла России в свете новых данных.

"По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", – сказано в сообщении.

Федеральный канцлер Ангела Меркель совместно с министрами и главами ведомств обсудили эту информацию 2 сентября в полдень и согласовали дальнейшие шаги.

Жене оппозиционера Юлии Навальной и лечащим врачам сообщили о результатах обследования.

МИД ФРГ поставит в известность о них посла России.

Также Германия проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через Федеральное министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждена соответствующая совместная реакция с партнерами в отношении России.

Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как писал OBOZREVATEL:

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