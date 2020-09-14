Навального отключили от ИВЛ, он может самостоятельно вставать с постели – Charité
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, он уже может самостоятельно вставать с постели.
Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили на сайте клиники Charite. Медики подчеркнули, что обнародовали информацию о состоянии Навального с согласия его супруги Юлии.
Врачи также заявили, что Навального отключили от аппарата ИВЛ.
Напомним, Навальный 10 сентября полностью пришел в сознание после отравления.
Политик уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.
Еще ранее, 7 сентября, клиника сообщала о том, что пациента вывели из медикаментозной комы.
Как писал OBOZREVATEL:
в Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором находился оппозиционный российский политик Алексей Навальный. Ему стало плохо.
Впоследствии Навальный впал в кому и попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ.
Родственники решили увезти его на лечение в Германию, однако главный врач больницы в Омске заверял, что Навальный якобы нетранспортабелен.
Однако утром 22 августа Навального все же разрешили увезти в ФРГ для лечения в клинике Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
Также стало известно, что перед отравлением за Навальным была установлена слежка.
Три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".