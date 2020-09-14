Навального отключили от ИВЛ, он может самостоятельно вставать с постели – Charité

Борис Бондарь Мир 16:22, 14.09.2020 Обновлено: 16:56, 14.09.2020

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, он уже может самостоятельно вставать с постели.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили на сайте клиники Charite. Медики подчеркнули, что обнародовали информацию о состоянии Навального с согласия его супруги Юлии.

Врачи также заявили, что Навального отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, Навальный 10 сентября полностью пришел в сознание после отравления.

Политик уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Еще ранее, 7 сентября, клиника сообщала о том, что пациента вывели из медикаментозной комы.

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