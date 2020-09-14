Топ-темы:

Навального отключили от ИВЛ, он может самостоятельно вставать с постели – Charité

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
2,9 т.

  • Российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа, по заключению трех независимых экспертиз, веществом из группы "Новичок"

  • Его доставили самолетом из Омска в берлинскую клинику Charite 22 августа, где он находился в состоянии искусственной комы

  • Навального вывели из комы 7 сентября, а спустя три дня медики сообщили, что он пришел в сознание

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, он уже может самостоятельно вставать с постели.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили на сайте клиники Charite. Медики подчеркнули, что обнародовали информацию о состоянии Навального с согласия его супруги Юлии.

Врачи также заявили, что Навального отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, Навальный 10 сентября полностью пришел в сознание после отравления.

Политик уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

Еще ранее, 7 сентября, клиника сообщала о том, что пациента вывели из медикаментозной комы.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

ГерманияАлексей Навальный
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook