Навального будут долго лечить: в Charite дали новый отчет о состоянии оппозиционера

Юрий Сергиенко Мир 19:25, 2.09.2020

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального остается серьезным, он все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Процесс лечения политика будет долгим, сообщается на сайте немецкой клиники Charite.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite в Берлине, по-прежнему серьезное. Алексей Навальный в интенсивной терапии, он подключен к аппарату вентиляции легких", – сказано в заявлении.

При этом симптоматика ингибирования холинэстеразы у оппозиционера, вызванная отравлением, продолжает снижаться.

"Причина этого – постепенное восстановление активности холинэстеразы", – пояснили в клинике.

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